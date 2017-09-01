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剖腹产后可以吃面包吗 剖腹产后注意事项有哪些

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2017-09-0339健康网
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核心提示：　　面包、蛋糕以及其他很多甜食都是女性所喜欢的食物，尤其是面包更是我们老百姓日常生活中极其常见的一种食物，无论是用来当作早餐或者是下午饥肠辘辘的时候，面包都是不错的选择。那剖腹产后可以吃面包吗？剖腹产后注意事项有哪些？下面我们一起来详细了解一下！

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　　面包、蛋糕以及其他很多甜食都是女性所喜欢的食物，尤其是面包更是我们老百姓日常生活中极其常见的一种食物，无论是用来当作早餐或者是下午饥肠辘辘的时候，面包都是不错的选择。那剖腹产后可以吃面包吗?剖腹产后注意事项有哪些?下面我们一起来详细了解一下!

　　剖腹产后可以吃面包吗?

　　毫无疑问剖腹产会让产妇们元气大伤，因此在剖腹产后做好饮食调理是非常重要的，尤其是在营养的补充上更需要细心。一般来说临床上只要产妇在剖腹产后排气了，就可以进食东西了。而在剖腹产后的前两三天里面，为了促进消化吸收，一般都会建议吃流质食物，例如小米粥、软烂的面条、鲫鱼汤等都是不错的选择，等到肠胃功能逐渐恢复正常后再吃其他食物，这样更有助于剖腹产产妇恢复。

　　对于剖腹产后可以吃面包吗这个问题，相信也是很多人都会非常好奇，我们都知道面包属于发酵类食物，假如肠胃功能不好的妈妈，如果这个时候吃面包容易引起胀气不适的问题，因此剖腹产后最好暂时先不要吃面包了。

　　那除了剖腹产后不宜吃面包，那还有哪些注意事项需要注意呢?

　　(1)剖腹产后进食不宜过饱：剖腹产过程中妈妈们的肠道自然会受到刺激，尤其是肠道正常功能也会被抑制住，如果此时进食过饱很容易会引起消化不良，导致肠胃不适的问题。

　　(2)剖腹产后要及时排便：很多剖腹产妈妈因为刀口疼痛导致不敢用力，因此大小便的排泄很受影响，这样很容易导致尿潴留以及便秘问题，因此在术后一定要定时排便。

　　以上就是关于剖腹产后可以吃面包吗的相关内容介绍，相信不少产妇对于剖腹产后可以吃面包吗这个问题都非常好奇的，事实上为了避免对身体造成不良影响，希望剖腹产的妈妈们还是能尽量戒口，先不要吃对身体恢复没有帮助的食物了。

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