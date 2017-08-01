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怀孕五个月会流产吗

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2017-08-2739健康网
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核心提示：　　女性怀胎十月，没有一天是在相对安生中度过，本以为怀孕初期是最危险的时候，便是在各种小心翼翼中度过，不敢大动，不敢大吃，以中到了中期可以适当的放松，做一些可以做的事情，但还是有很多孕妇在怀孕中期也会有些身体不适，会有意外发生，在怀孕五个月会流产吗？

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　　女性怀胎十月，没有一天是在相对安生中度过，本以为怀孕初期是最危险的时候，便是在各种小心翼翼中度过，不敢大动，不敢大吃，以中到了中期可以适当的放松，做一些可以做的事情，但还是有很多孕妇在怀孕中期也会有些身体不适，会有意外发生，在怀孕五个月会流产吗?

　　怀孕五个月的时候是妊娠的中期，比前三个月要安全很多，肚子开始突显，胎儿也会有稍稍的小活动，每天给准妈妈带来惊喜，孕妇的行动也开始逐渐不便，准妈妈每天与肚子里的宝宝各种语言沟通着，但意外总是发生在不经意间，五个月时孕妇下体出血，害怕之极，到医院医生告知，说有可能会流产，作为患者或者家属都有些不理解，为什么怀孕五个月还会出现流产现象。

　　怀孕五个月如果有异常，首先医生会考虑孕妇宫颈机能是否完全，主要是宫颈扩张，孕妇并体会不到痛感，而且直至胎儿快接近宫口才会体会到身体的不适。造成怀孕五个月流产的原因有很多，宫颈机能不全只是医学上诊断的名称，从宫颈外观检查是正常状态，但怀孕后闭合功能会失常，便会导致怀孕中期孕妇流产。所以怀孕五个月会流产吗?会的。当然流产的原因不同，比如孕妇在生活中不小心被碰撞，或者吃了些对胎儿不利的食品，或者以前有过习惯性孕中期流产的经历等都会引起孕中期流产。

　　对于怀孕五个月会流产吗这个问题，大概给大家做了一些介绍，从怀孕开始到妊娠期结束，在这十个月中，没有绝对的安全期，孕妇要按医生的要求，做好孕检，如果发生身体发生异常，要及时看医生，并且准确的描述出当时的症状，好让医生及时了解情况，对症治疗。愿有一个健康快乐的宝宝。


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