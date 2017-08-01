核心提示： 妇科检查，每位女性都会经历，有时候去医院检查，医生给开了检查这个检查那个，我们根本不懂这些到底是为了查什么，有什么作用，只是服从命令似的一项一项的做着，极少有人去问医生，安排我做这个有什么用，可能是因为相信医生的安排都是正常的吧，那么妇科超声检查是什么意思？

妇科检查，每位女性都会经历，有时候去医院检查，医生给开了检查这个检查那个，我们根本不懂这些到底是为了查什么，有什么作用，只是服从命令似的一项一项的做着，极少有人去问医生，安排我做这个有什么用，可能是因为相信医生的安排都是正常的吧，那么妇科超声检查是什么意思?

女性去医院做妇科超声检查，主要是检查女性子宫、盆腔等子宫附件，通过超声来检查平时我们肉眼看不到的状况，比如说检查子宫内是不是有积液、囊肿、肿瘤、或其它的妇科病，现在妇科病的种类众多，光靠感觉或者表现是无法确认病症的，通过专业的机器会更准确的知道哪里有情况，医生再通过检查结果来准确的判断由于什么引起，再对症治疗。

引起妇科疾病有很多原因，其根本是卫生情况，如果不讲究卫生会使细菌进入阴道，从而引起各种妇科病，作为女性本平要注意卫生，夫妻生活也要要求异性做好卫生，适当的实行计划生育，采取避孕措施，尽量避免多次流产，这对子宫会有机械性的伤害。去医院做妇科超声检查时严格要求无菌检查，以防有医源性的感染。对于这些女性自己一定要有一个基本的认知。

随着社会发展的快节奏，很多女性都忽略了自己的身体健康，作为女性妇科更是容易被感染或者其它疾病的发生，特别是处在家庭和公司的重要岗位上的人，身体有异样也不在乎，往往都是待发现时已经进入严重期。超声波检查，是利用声波成像的检查方法，可以判定人体内脏器官等活动功能是否健康，对女性妇科疾病如子宫肌瘤、子宫癌等有极好的诊断效果。这也是现在医学的一大发展突破。