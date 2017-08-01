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妇科检查注意事项

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2017-08-2639健康网
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核心提示：随着医学知识的大力宣传，越来越多的女性认识到了妇科检查的重要性。事实上，女性在进行妇科检查时是有一些注意事项。进而便问了这样一个问题，即妇科检查注意事项有哪些呢？以下就相关方面的知识内容为您进行相应的介绍。

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随着医学知识的大力宣传，越来越多的女性认识到了妇科检查的重要性。事实上，女性在进行妇科检查时是有一些注意事项。进而便问了这样一个问题，即妇科检查注意事项有哪些呢？以下就相关方面的知识内容为您进行相应的介绍。

那么，妇科检查注意事项有哪些呢？医生指出，女性在进行妇科检查之前确实有很多注意事项需要加以注意。

妇科检查注意事项之一：生活方面

女性在进行妇科检查之前最好是不要发生性生活，对检查会带来一定影响。此外，在检查前应患上新内衣。

妇科检查注意事项之二：药物的使用情况

另外，医生还强调到女性在进行妇科检查之前，是不可使用阴道药物的。不仅如此，最好还是用温水对阴道进行清洗。事实上，若是条件允许女性在进行妇科检查之前，最好是洗个澡。

妇科检查注意事项之三：月经情况

女性要想进行妇科检查，那么必须是在月经来潮以后进行。一般因在月经来潮结束的一周以后进行相应的检查。

妇科检查注意事项之四：空腹

因为妇科检查里有超声检查项目，所以女性在进行此类检查时头天晚上最好是空腹，以免影响到检查的结果。

妇科检查注意事项之五：情绪方面

一些人对于妇科检查存在紧张情绪，所以女性在进行妇科检查时要做好心理疏导，以缓解检查前的紧张情况，从而配合好医生的检查。

以上是有关妇科检查注意事项知识的介绍，希望我们的介绍对您在知识的认知上带来积极的作用。从而做好妇科检查前的准备，积极的配合医生来完成各项检查。以免影响到最终检查的结果，耽误到检查的时间。

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