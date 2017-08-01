核心提示： 女性阴道是一个比较敏感地带，一个月内有各种表现，大姨妈期、排卵期等，还有各种其它的大姨妈前期表现，大姨妈后期表现，影响着女性的情绪变化，很多女性月经后阴道干涩，夫妻关系会有疼痛感，这是正常的吗？还是有炎症？
女性阴道是一个比较敏感地带，一个月内有各种表现，大姨妈期、排卵期等，还有各种其它的大姨妈前期表现，大姨妈后期表现，影响着女性的情绪变化，很多女性月经后阴道干涩，夫妻关系会有疼痛感，这是正常的吗?还是有炎症?
女性月经过后阴道干涩的感觉，一般是因为月经后前三天，阴部不会分泌白带，无法启到润滑作用，女性白带对女性的阴部有润滑左右的作用，而在月经刚结束的那前期，分泌的白带比较少，甚至没有，所以会觉得月经过后阴道干涩，这属于正常的现象，如果是在这个时间段外会有阴道干涩的感觉，建议去医院查一下白带常规等，有可能是因为有炎病或者缺乏某些微量元素所引起。
女性在月经期间要用棉质的卫生棉，而且要保证勤换，月经期过及时清洗阴部，以防月经残余留在外阴引起阴道炎，平时也要有清洗外阴的习惯，女性注意阴部卫生，只有益无害，记住一定要用清水，不要加一些广告的药物或者传说中的盐之类的，都会伤害外阴本来的保护层。平时尽量不要穿紧身裤，对阴道的透气性会有影响，要让妇科疾病远离你，就必须注意所有的细节，平时可以适当的定期做一些检查，女性阴道是非常容易受伤的部位，如果有也非常难治疗，所以做好预防很重要。
女性想避免妇科病，必须平时要注意很多细节，少吃辛辣食物，尤其是在月经来潮时，注意保暖，少受凉，多注意休息以及营养，有些女性阴道干涩可能是因为缺乏维生素B2，多吃一些含有这项维生素的食物，比如奶制品豆制品等，如果情况比较严重的话，也可以建议吃一些针对性的药物来缓解这种症状。
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