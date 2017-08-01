核心提示： 女性流产有人工流产和药物流产两种，对于意外怀孕的女性选择如何流产很重要，有些女性由于经济原因，会选择药流，觉得简单经济适用，医院费用太高，有点舍不得银行卡的余额，药物流产相比人工流产来说，会对身体伤害力度小一些，那么到底药物流产好还是人工流产好。

女性流产有人工流产和药物流产两种，对于意外怀孕的女性选择如何流产很重要，有些女性由于经济原因，会选择药流，觉得简单经济适用，医院费用太高，有点舍不得银行卡的余额，药物流产相比人工流产来说，会对身体伤害力度小一些，那么到底药物流产好还是人工流产好。

药物流产好还是人工流产好?

药流对身体的伤害比起人流会伤害小，但是如果自已在家药流的话，最好是把握好已经怀孕的时间，因为药流对时间要求很严格，如果保证在怀孕五十天以内，可以药流，超过这个时间段进行药流，会有药流不完全的现象，药流不完全还得再进行刮宫手术，会对身体造成第二次伤害，而且会减少药流后的并发症，最好是要去医院确认一下已怀孕的时长，在医生的建议下服用正确的药物进行药流。

已怀孕超过五十天以上的女性，最好要在专业的医院进行人工流产，目前做人工流产的女性居多，比较有保证，无痛人流是指通过专业的手术方法终止女性妊娠，如果发现怀孕又不想要，通过人工流产是大多数女性的选择，比药流，人工流产没有时间限制，只要未满三个月前都可以，无痛人流对女性的身体有一定的伤害因为要通过手术，而且还要刮宫，但效果会好一些，选择经验丰富的医院，争取把伤害降低一最小，对女性来说非常重要。

女性意外怀孕，在如何选择流产的方式上，可能会犹豫不止，药物流产好还是人工流产好，选择哪种流产方式，主要是根据个人怀孕情况，需要在医院检查后才能决定，一定不要私自在家进行药流，以免发生意外，流产后注意休息，保证身体恢复，在没有准备好怀孕的情况下，夫妻关系要做好避孕措施，避免对身体再一次伤害。