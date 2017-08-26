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孕妇在孕期水肿元凶是什么

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2017-08-26网易
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核心提示：孕育一个新的生命是一条非常光明同时又非常曲折的道路，虽然结果是幸福的，但是过程中会遭遇到无数的绊脚石。比如说水肿，不少的孕妈妈都遇到过这样的问题，那么，是什么导致孕期出现水肿的呢？

　　孕育一个新的生命是一条非常光明同时又非常曲折的道路，虽然结果是幸福的，但是过程中会遭遇到无数的绊脚石。比如说水肿，不少的孕妈妈都遇到过这样的问题，那么，是什么导致孕期出现水肿的呢？

　　孕期水肿元凶大解密

　　1、激素水平原因。

　　为了维持妊娠，女性的机体在受孕后会逐渐增加雌激素的分泌量。雌激素的靶细胞除了存在于生殖系统之外，还存在于骨骼、心血管系统等众多组织和器官中，功能非常的多，其中一项是促使身体中的钠元素和水分潴留。因此，孕妈们在搭配饮食时要慎重考虑，尽量不要吃盐分高的东西，以免加重肾脏的排水负担。

　　2、血液回流受阻。

　　腹腔中的宝宝慢慢长大，妈妈的肚子明显变沉，会使盆腔附近的静脉受到压迫，影响血液回流。由于心脏本来就对下肢血液的管理力不从心，因此很容易造成浮肿。

　　3、贫血

　　怀孕后，为了满足宝宝的营养供给，准妈妈的血容量会有所增加，但是贫血的孕妈们血浆含量明显高于血红蛋白含量，会改变血管细胞壁的通透性，导致体液外渗。

　　4、受到疾病影响。

　　除了正常的生理性原因外，孕期突发的疾病也可能造成身体水肿，比如心脏病肾病、肝病等等，可能会同时威胁到大人和胎儿的健康，需要严密监控。

　　该怎么解决孕期水肿困恼呢？

　　1、孕期睡觉要注意姿势，尤其是中晚期，采取左侧卧睡法能够更好的减缓水肿现象，保护胎儿。

　　2、不要长时间的保持同一个动作，站累了要坐一会，坐久了要起来走走，还在上班的准妈妈每工作一小时别忘记让身体放松一下。

　　小编提示：白领孕妈们可在办公室准备一张小凳子用来翘脚，加速下肢血液循环。

　　3、穿着合适的鞋子。所谓合适，至少要满足柔软、稍大、防滑、透气这四个要求，让足部充分的放松。下肢浮肿的准妈妈千万不要穿高跟鞋了，小腿和脚掌时刻处于紧张状态反而会加重水肿。

　　4、选择着装时尽量避开紧身衣物，除了医生开的弹力治疗袜外尽量穿纯棉质地的服装，以免压迫到血管。

　　5、经常泡脚能够祛除体内寒气，刺激神经系统，加速血液循环。有条件的准妈妈可以煮生姜水泡脚，效果会更好一些。

　　Tip：台阶训练可以改善下肢水肿

　　有条件的准妈妈可以在家中做台阶训练，反复的上下某一级台阶，锻炼腿部的肌肉，可以使血液回流更顺畅些。不过准妈妈要把握好运动量，锻炼时旁边最好有扶手和陪护人员，以免摔倒。

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