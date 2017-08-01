39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 妇科 > 妇科资讯 > 正文
综合
问医生

流产几次会影响怀孕

妇科文章排行榜
2017-08-2039健康网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：流产一种对女性身体具有极大损害的情况，若是经常性的流产将会对生育带来负面影响作用。进而便问出了这样一个问题，流产几次会影响怀孕？以下就相关方面的知识内容为您进行相应的介绍。

图片

流产一种对女性身体具有极大损害的情况，若是经常性的流产将会对生育带来负面影响作用。进而便问出了这样一个问题，流产几次会影响怀孕？以下就相关方面的知识内容为您进行相应的介绍。

那么，流产几次会影响怀孕呢？这个问题没有一个肯定性的答案。医生指出，女性无论是生产还是人工流产或是自然流产，每发生一次，女性的子宫就会相应的变薄一些。而当子宫薄到一定程度了，那么当子宫薄到一定程度以后就会对生育带来负面影响作用。也就是我们通常所说的，对未来的生育将会带来负面影响作用。

也就是说，流产的此时越多对于子宫的损伤越大，相应的未来怀孕的几率便越小。而就流产几次会影响怀孕这个问题。当前的医学研究表明，一般流产五次将会对生育带来较大的影响了。此时，女性的子宫膜将会很薄了。但是，因个人体质原因并非说女性进行了5次人工流产就一定会发生不孕。一些女性依然上可以怀孕的，知识怀孕后发生流产的概率相对较高。

由此可见，流产对于女性身体及生理健康的危害之大。所以，女性要检点自己的性生活。另外，还应强化避孕知识，规避意外怀孕情况。尤其是在无法抚养确实不能要孩子的情况下，一定要避免意外怀孕，从而减少流产的次数，这同时也是对自身健康的一种呵护。

请女性记住，你一时的放纵，将会对未来的生活带来极大的负面影响。所以，一定要杜绝意外怀孕进行人工流产的次数。就健康、生活的角度而言，未来无法怀孕对于女性的影响将是巨大的，将会对心理等多方面带来负面影响。

 

 

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

流产几次会影响怀孕

我来评论

已有0人评论  查看评论

在线咨询

（向医生免费提问）
答你所问，名医在线近距离。

相关问题

疾病热讯

仁心 新疆界 名医在线

癌症饮食护理癌症饮食护理
痛经的危害痛经的危害
关注39健康网官方微信 进入39疾病大全
诊疗
肿瘤
妇科
糖尿病
骨科
皮肤

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
  • 肿瘤的真相与误区
  • 谈骨论筋
  • 仁心
  • 健康新知
  • 健康有益事
  • 减肥达人秀
疾病热文排行 一周健康热点 资讯 专题 访谈 问答 前列腺炎到广州治疗需要多少钱？我很想 前列腺炎到广州治疗需要多少钱？我很想

如今，社会的发展步伐越来越快，人们的生活方式也发生了很…… [详细]

 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪

在我国的中医院校经常能看到一批批外国医生围着中国医生学…… [详细]

 晨起喝淡盐水有助改善便秘 晨起喝淡盐水有助改善便秘

武警广东省总队医院营养科主任曾晶介绍，多数市民都听说过…… [详细]

 性生活前戏如何做？ 性生活前戏如何做？

做爱是一个快乐的过程，是两个亲密无间的伴侣情感的交流。…… [详细]

 热点 百科 养生 疾病 推荐 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈