核心提示：流产一种对女性身体具有极大损害的情况，若是经常性的流产将会对生育带来负面影响作用。进而便问出了这样一个问题，流产几次会影响怀孕？以下就相关方面的知识内容为您进行相应的介绍。

流产一种对女性身体具有极大损害的情况，若是经常性的流产将会对生育带来负面影响作用。进而便问出了这样一个问题，流产几次会影响怀孕？以下就相关方面的知识内容为您进行相应的介绍。

那么，流产几次会影响怀孕呢？这个问题没有一个肯定性的答案。医生指出，女性无论是生产还是人工流产或是自然流产，每发生一次，女性的子宫就会相应的变薄一些。而当子宫薄到一定程度了，那么当子宫薄到一定程度以后就会对生育带来负面影响作用。也就是我们通常所说的，对未来的生育将会带来负面影响作用。

也就是说，流产的此时越多对于子宫的损伤越大，相应的未来怀孕的几率便越小。而就流产几次会影响怀孕这个问题。当前的医学研究表明，一般流产五次将会对生育带来较大的影响了。此时，女性的子宫膜将会很薄了。但是，因个人体质原因并非说女性进行了5次人工流产就一定会发生不孕。一些女性依然上可以怀孕的，知识怀孕后发生流产的概率相对较高。

由此可见，流产对于女性身体及生理健康的危害之大。所以，女性要检点自己的性生活。另外，还应强化避孕知识，规避意外怀孕情况。尤其是在无法抚养确实不能要孩子的情况下，一定要避免意外怀孕，从而减少流产的次数，这同时也是对自身健康的一种呵护。

请女性记住，你一时的放纵，将会对未来的生活带来极大的负面影响。所以，一定要杜绝意外怀孕进行人工流产的次数。就健康、生活的角度而言，未来无法怀孕对于女性的影响将是巨大的，将会对心理等多方面带来负面影响。