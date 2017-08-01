阴毛多好吗 阴毛多有影响吗

核心提示： 说到阴毛这个话题相信很多女性都感觉难以启齿，阴毛看上去好像个可有可无没有作用的东西，甚至很多女性为了穿上性感的比基尼还会剃掉阴毛，但是又有的人说阴毛作用很大，千万不要盲目剃掉阴毛以免影响不必要的伤害。那阴毛多好吗？阴毛多有影响吗？

说到阴毛这个话题相信很多女性都感觉难以启齿，阴毛看上去好像个可有可无没有作用的东西，甚至很多女性为了穿上性感的比基尼还会剃掉阴毛，但是又有的人说阴毛作用很大，千万不要盲目剃掉阴毛以免影响不必要的伤害。那阴毛多好吗?阴毛多有影响吗?下面我们一起来详细了解一下!

阴毛多好吗?

对于阴毛很多人并没有一个正确的认识，首先值得肯定的是阴毛并不是一个可有可无让人尴尬的东西，阴毛是随着青春期的到来慢慢生长出来的，是一个正常的生理变化过程。而阴毛它能够减少在平时以及性交时产生的相互摩擦力，避免阴唇皮肤受到损伤，因此阴毛是很重要的。

很多女性朋友为了能穿上性感的比基尼，都会想着剃去阴毛。由此可见，阴毛过多也并不是一件好事。但其实，我们的阴毛在性生活中还有举足轻重的作用，如它能减少性交时的相互摩擦，避免凸起的阴阜受到损伤。阴毛既然如此重要，那阴毛多好吗?

对于阴毛多好吗这个问题，事实上阴毛过多也并不是一件好事，因为阴毛过多有可能是一种病变的现象。例如当女性患有嗜酸性或嗜碱性垂体腺瘤，那么就常常出现阴毛过多的现象;另外患有肾上腺皮质过度增生及肿瘤的患者，同样也会出现阴毛生长过多的情况;与此同时患有多囊卵巢综合征的女性也会出现多毛的现象，总而言之这些都是因为身体出现病变而引起的一系列生理改变。

以上就是关于阴毛多好吗的相关内容介绍，毫无疑问阴毛的重要性已经不言而喻了，但是阴毛也并非是越多越好。假如在日常生活中出现了阴毛过多的情况，首先一定要及时排出疾病病变的可能，假如确实是因为疾病发生而引起的异常现象，建议先将疾病治疗好，再考虑其他的相关事宜，以免出现其他的风险。