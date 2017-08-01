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流产后半个月同房了怎么办 可能会引起哪些不良后果

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2017-08-1939健康网
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核心提示：　　毫无疑问流产手术带给女性的创伤不仅是生理上的，同时也会给女性的心理造成巨大的伤害，一般来说为了帮助女性更快地恢复健康，医生都会叮嘱流产后一个月内都需要禁止性生活，但是有的女性却偏偏不以为然，等到最后身体出现了异常才来后悔。那流产后半个月同房了怎么办？

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　　毫无疑问流产手术带给女性的创伤不仅是生理上的，同时也会给女性的心理造成巨大的伤害，一般来说为了帮助女性更快地恢复健康，医生都会叮嘱流产后一个月内都需要禁止性生活，但是有的女性却偏偏不以为然，等到最后身体出现了异常才来后悔。那流产后半个月同房了怎么办?流产后半个月同房可能会引起哪些不良后果?下面我们一起来详细了解一下!

　　在回答流产后半个月同房了怎么办这个问题之前，我们先来看看流产后半个月同房可能会引起哪些不良后果：

　　(1)对子宫内膜造成二次创伤

　　流产手术对于女性子宫内膜的损伤是极大的，为此女性会在流产后出现持续一段时间的阴道流血问题，但是在这个过程中女性的子宫内膜也在慢慢修复当中，但并未完全痊愈恢复。假如在流产后刚刚半个月就忍不住同房，那么不仅会对恢复中的子宫内膜创口造成二次破坏，不仅会使创口愈合失败，还有可能会引起阴道出血时间延长的问题。

　　(2)容易引起一系列妇科疾病

　　过早进行性生活，此时女性的身体还是非常虚弱的，其对外界的抵抗能力也极其低下。尤其是在刚刚流产后半个月就过性生活，因为性接触的问题有可能将细菌直接带入体内，假如发生感染就可能引起一系列的妇科疾病，例如子宫内膜炎、盆腔炎等，对女性健康造成的伤害是难以逆转的。因此在流产过后为了避免这些风险的出现，建议每位女性都能够严格遵循医生的嘱咐，严格做好流产后需要做好的相关事项，千万不要因为自己的任性妄为而导致无可挽回的局面。

　　既然提前同房会对女性健康造成这么大的伤害，那流产后半个月同房了怎么办?

　　对于流产后半个月同房这个情况，女性朋友也不必要太过于紧张担心，既然已经发生了这样的事情，担心也是于事无补的，还不如多做好补救措施来避免异常情况出现。流产后半个月同房了怎么办?首先做好个人卫生清洁工作，尤其是下体一定要每天用温水清洗，并且定时换洗卫生垫;另外在饮食上多吃营养丰富的食物，忌食辛辣上火或者油腻食物;另外在心情上注意放松情绪，以免压力过大影响恢复。

　　以上就是关于流产后半个月同房了怎么办的相关内容介绍，流产后女性朋友一定要遵照医嘱才能帮助身体更快地恢复，假如真的出现流产后半个月就同房的现象，建议能够做好后续的防御措施，预防一系列危害出现。在面对疾病这个态度上，事实上无论是面对何种疾病，是轻的小感冒亦或者是重到夺人生命的大疾病，我们都应该以严谨认真的态度去做好一系列的防护措施。

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