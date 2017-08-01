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劳累会导致月经推迟吗

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2017-08-1939健康网
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核心提示：月经女性的正常生理周期现象，其中一些女性出现了月经推迟情况。在总结原因的过程中提出了这样一个问题，即劳累会导致月经推迟吗？以下就相关方面的知识内容为您进行相应的介绍。

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月经女性的正常生理周期现象，其中一些女性出现了月经推迟情况。在总结原因的过程中提出了这样一个问题，即劳累会导致月经推迟吗？以下就相关方面的知识内容为您进行相应的介绍。

那么，劳累会导致月经推迟吗？答案是肯定的，过度劳累确实会对女性的月经情况带来一定的影响作用。

医生指出，女性月经推迟是月经不调的症状表现之一。而引发女性月经失调的原因有很多，其中一条便是过度劳累。而劳累之所以会引发月经推迟主要是因为，人体在过度劳累的情况下，便会对损害气血，气血在大量消耗的过程中便会导致月经推迟情况发生。不仅如此，人体在疲劳的状态下，还会对体内的激素水平带来一定的影响。此外，过大劳累也是导致内分泌失调，引发内分泌障碍的原因之一。

因而，日常中女性不可过于劳累，工作中应做到劳逸结合。不过因此而引发的月经推迟情况相对较好调理，只要多注意休息，一段时间后月经的来潮就会恢复正常了。

注意，此时女性不可过分的担心。因为心里因素、情绪的变化也是引发月经失调的原因之一。事实上，因劳累所引发的月经推迟并非很严重。适当的休息、日常中均衡营养便可有效的改善这一情况。若是实在担心，也可到相关医院进行检查、咨询，听从一生的建议来进行调理。

以上是有关劳累会导致月经推迟吗？知识的介绍，希望我们的介绍对于您相关知识的认知起到促进性的作用。日常生活中不可过于拼命，多注意休息，身体过分劳累透支的情况下，病症就会找上门来，此时再治疗不如事前做好预防。

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