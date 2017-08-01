核心提示：近些年乳腺病已经成为了危害女性健康的第一大杀手，越来越多的女性罹患上不同的乳腺疾病。迫使人们不得不重视起乳腺疾病来，而乳腺增生作为乳腺疾病之一。当前一些女性问了这样一个问题，即双侧乳腺增生1级严重吗？以下就相关方面的知识内容为你进行相应的介绍。

近些年乳腺病已经成为了危害女性健康的第一大杀手，越来越多的女性罹患上不同的乳腺疾病。迫使人们不得不重视起乳腺疾病来，而乳腺增生作为乳腺疾病之一。当前一些女性问了这样一个问题，即双侧乳腺增生1级严重吗？以下就相关方面的知识内容为你进行相应的介绍。

那么，究竟什么是双侧乳腺增生1级呢？双侧乳腺增生1级严重吗？要想了解这个问题，我们首先的弄懂什么是双侧乳腺增生1级。首先，我们来说一说双侧乳腺增生1级，这是医学上对于乳腺症状病症程度的一种定级。

那么，双侧乳腺增生1级严重吗？双侧乳腺增生1级并不是很严重。该病为慢性乳腺疾病，主要是因为人体内分泌出现失调情况而引发的。当前医学上对于该病引发的原因进行了如下统计，一般认为与情绪、环境压力、遗传、生活习惯、起居等多方面因素有关。该病的发病率非常高，病发后主要表现为乳房疼痛。

目前来看，该病对于女性健康的危害不算很大，不会对女性生命带来直接性的威胁。不仅如此，就药物治疗情况来看。单纯的药物治疗只能起到缓解症状的作用，通常很难根治。建议女性，通过改变饮食、起居来进行治疗。建议罹患上该病的女性日常中多吃蔬菜、水果一类的食物，不可经常性的去熬夜，对于病症的缓解、调理有积极的作用。

以上是有关双侧乳腺增生1级知识的介绍，希望我们的介绍对于您健康的呵护起到促进性的作用。事实上，规律化的饮食、保持愉悦的心情、多注意休息、健康的生活，对于乳腺增生病症的治疗是非常重要，也是非常有必要的。若是乳腺增生疼痛炎症，可入院检查在医生指导下服药调理，相较于西药中药调理效果、副作用更小。