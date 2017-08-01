35岁闭经了怎么办 是由于什么原因引起的

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核心提示：闭经问题给越来越多的女性朋友带来的恐慌，因为它不仅意味着女性身体不健康，同时也是女性已经开始衰老的最佳证明。尤其很多女性在35岁左右就出现了闭经，这种情况让女性朋友感到既尴尬又恐惧。其实想要避免这种问题非常简单，女性朋友们一定要进行适当的身体检查，找准病因再积极接受治疗即可。