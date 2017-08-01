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35岁闭经了怎么办 是由于什么原因引起的

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2017-08-1339健康网
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核心提示：闭经问题给越来越多的女性朋友带来的恐慌，因为它不仅意味着女性身体不健康，同时也是女性已经开始衰老的最佳证明。尤其很多女性在35岁左右就出现了闭经，这种情况让女性朋友感到既尴尬又恐惧。其实想要避免这种问题非常简单，女性朋友们一定要进行适当的身体检查，找准病因再积极接受治疗即可。

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　　虽然在生活中大部分女性对月经的调侃众多，很多女性朋友表示：来也烦，不来也烦，这可能是我们听到过关于经期的最多吐槽。但无论如何吐槽，正常的经期却恰恰表明了女性的身体健康。随着生活节奏的改变，女性朋友需要承受的生活压力越来越大，大部分女性朋友都可能出现月经紊乱、痛经以及提前闭经的情况，因此很多女性朋友开始关注，35岁闭经了怎么办？是由于什么原因引起的？

　　35岁闭经了怎么办

　　诱发女性月经失调的因素很多，在临床上常见的主要是功能性障碍内容女性内分泌失调、器质性病变等，都是可能导致女性月经紊乱的关键因素。一般情况下女性35岁左右时不会出现闭经的，但是由于生活习惯的困扰，因此很多女性朋友会在此时出现月经紊乱，这个年龄段的女性朋友也是月经紊乱的高发时期。因此，如果发现出现闭经，建议女性朋友们应当从饮食入手，积极进行调养，不妨多吃羊肉、乌鸡等，这些都是补充雌激素的最佳选择。

　　除此之外女性一定不能忽略器质性损伤带来的闭经问题，如果一段时间发现月经不来潮，那么首先建议女性朋友应该对卵巢、子宫、宫颈进行全面的检查，这些部位如果一旦发生炎症或者病变，有可能导致炎症上行直接损伤子宫，因此造成闭经问题。最后一定不能忽略常见的阴道炎问题，由于炎症的长期刺激，很可能是造成毕竟的关键。

　　35岁闭经了怎么办？是由于什么原因引起的？当女性在出现闭经以后，建议一定要调整好心态，并且养成良好的生活习惯，尤其不要艳遇，过分疲劳。除此之外除了需要进行食疗以外，建议女性朋友们还应当进行详细的身体检查，B超以及性激素六项可以有效明确病因，但在出检查结果以前，建议女性朋友不要盲目用药，以免带来更大的伤害。

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