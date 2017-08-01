宫外孕属于流产吗 应该如何判断

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核心提示：在我们身边有很多宫外孕的女性，一旦情况严重以后，很可能危及她们的生命。大部分女性非常关注宫外孕是否属于流产的问题，但其实流产是宫外孕的最终结果，它给我们带来的危害不言而喻，建议女性朋友们不要忽略，应当积极接受治疗。