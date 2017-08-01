核心提示：在日常生活中宫外孕的现象是很普遍的，宫外孕不只是危害了女性朋友的身体健康，对女性朋友的生命也有着很大的威胁，所以说在怀孕之后要及时去正规的医院检查看看是宫内孕还是宫外孕，如果是宫内孕的话可继续妊娠，如果是宫外孕的话就要立即终止妊娠，那么宫外孕最晚什么时候发现呢？

在日常生活中宫外孕的现象是很普遍的，宫外孕不只是危害了女性朋友的身体健康，对女性朋友的生命也有着很大的威胁，所以说在怀孕之后要及时去正规的医院检查看看是宫内孕还是宫外孕，如果是宫内孕的话可继续妊娠，如果是宫外孕的话就要立即终止妊娠，那么宫外孕最晚什么时候发现呢?

宫外孕最晚什么时候发现

宫外孕最晚在三个月的时候才能发现，具体的宫外孕的发现时间与发生的部位有很大的关系，如果是在输卵管部位的话，发现相对会早一些，怀孕四十天左右的时候就会发现了，如果是在宫角部位妊娠的话，这个部位的发现时间是最晚的，会在怀孕三个月的时候才会出现宫外孕的相应症状而被发现。

当女性朋友发生宫外孕的时候，会有停经以及腹痛还有阴道部位出血的症状表现，大多数的患者会在六至八周的时候出现了停经的现象，不过有些患也是没有很明显的停经史的，有些会把阴道出血错误的以为是下一次的月经;而腹痛的话是由于输卵管发生了破裂导致的，经常会在一边的下腹部位有撕裂的疼痛，同时还伴随着恶心呕吐的症状，在肛门部位有坠胀感;在阴道部位还会有不规则的出血现象，阴道出血的颜色一般是深褐色，并且不会超过月经的量总是不干净。

宫外孕最晚什么时候发现呢?宫外孕的现象最晚的时候是在三个月就能发现了，宫外孕的发现时间与妊娠的部位有很大的关系，如果是在宫角部位妊娠的话，在三个月的时候才会有症状表现，所以这时才被发现，如果是在输卵管的话一般在四十天左右就可以发现了，不过输卵管宫外孕是最常见的。