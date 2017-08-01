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hcg下降是宫外孕吗

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2017-08-1339健康网
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核心提示：在女性朋友怀孕之后身体的血液里面或者是尿液里面的绒毛膜促性腺激素会有很明显的变化，绒毛膜促性腺激素被简称为hcg，不过有些女性朋友在怀孕的时候由于各种原因出现了宫外孕的现象，宫外孕与hcg也是有很大关系的，只是与正常的宫内孕是有所不同的，那么hcg下降是宫外孕吗？

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　　在女性朋友怀孕之后身体的血液里面或者是尿液里面的绒毛膜促性腺激素会有很明显的变化，绒毛膜促性腺激素被简称为hcg，不过有些女性朋友在怀孕的时候由于各种原因出现了宫外孕的现象，宫外孕与hcg也是有很大关系的，只是与正常的宫内孕是有所不同的，那么hcg下降是宫外孕吗?

　　hcg下降是宫外孕吗

　　如果女性朋友怀孕是宫外孕的话，hcg也是不会下降的，只是与正常的怀孕相比的话，hcg的上升速度是比较缓慢的，正常的怀孕血液里面的hcg会每隔两天呈现出倍数增长上升的现象，如果在检查的时候显示比正常怀孕的水平低，但是又比没有怀孕时的水平高的话，就有可能是宫外孕的现象了。

　　如果女性朋友身体里面的hcg出现下降的现象时，有可能是因为人流导致的，如果没有做人流的话，很有可能是自然流产造成的，或者是孕妇身体里面的胚胎的正常发育已经停止了，所以当出现hcg下降现象的时候不是什么好事情必须去医院做检查。

　　女性朋友在怀孕之后通过胎盘的合体滋养层细胞里面生成了很多的hcg，并且可以通过孕妇的血液循环功能排到了尿液里面，当怀孕一至二点五周的时候，血清与尿液里面的hcg就会快速的上升，在怀孕第八周的时候hcg会达到最高峰，不过在怀孕到了第四个月的时候hcg的水平就会有所下降并且会一直保持到妊娠末期。

　　hcg下降是宫外孕吗?如果女性朋友的hcg下降的时候并不是宫外孕的现象，宫外孕的时候hcg也是呈现上升现象的，只是与正常的怀孕相比上升的速度比较缓慢，当出现hcg下降的时候有可能是因为人流或自然流产或胚胎停止发育导致的。

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