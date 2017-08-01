核心提示：子宫内膜发生增厚的现象与女性朋友怀孕有着非常密切的关系，不过近些年来发生宫外孕的女性朋友越来越多了，在发现宫外孕的时候必须马上终止妊娠，不然不只是危害了身体健康就连生命也会有危险，那么宫外孕子宫内膜会增厚吗？

子宫内膜发生增厚的现象与女性朋友怀孕有着非常密切的关系，不过近些年来发生宫外孕的女性朋友越来越多了，在发现宫外孕的时候必须马上终止妊娠，不然不只是危害了身体健康就连生命也会有危险，那么宫外孕子宫内膜会增厚吗?

宫外孕子宫内膜会增厚吗

宫外孕是会造成子宫内膜增厚现象的，女性朋友的子宫内膜增厚与脱落是与身体里面的雌孕激素发生的周期性变化有关系的，如果女性朋友发生宫外孕的话，说明受精卵没有在子宫里面着床，而在在其他部位发生了着床繁殖，但是不管是宫内孕还是宫外孕，女性朋友身体里面的激素都会有着同样的变化，因此宫外孕的现象也是会导致女性朋友子宫内膜增厚的。

宫外孕虽然可以导致子宫内膜增厚，但是不可以用子宫内膜增厚就来判断宫外孕，一般情况下在怀孕六至八周的时候，做超声检查就可以查出孕囊了，这样可以更好的排查孕囊的位置与宫外孕的现象，如果平时存在月经不正常的话可以连续隔天做绒毛膜促性腺激素的监测来排查怀孕的情况。

在宫外孕早期的时候主要是通过绒毛膜促性腺激素的检测来判断的，绒毛膜促性腺激素是女性朋友在怀孕时分泌出来的一种特异性激素，而β绒毛膜促性腺激素对宫外孕早期没有破裂可以起到协助诊断的作用。

宫外孕子宫内膜会增厚吗?如果女性朋友发生宫外孕现象的话，也是会导致子宫内膜增厚的，子宫内膜的增厚与脱落和女性朋友身体内的雌孕激素周期性变化有关，宫外孕与宫内孕一样会使女性的激素发生变化，所以说宫外孕同样会使子宫内膜增厚。