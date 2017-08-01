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避孕药会导致月经提前吗

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2017-08-1339健康网
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核心提示：吃避孕药是女性当前较为常用的一种避孕方法，但是最近一些女性取问了这样一个问题，即避孕药会导致月经提前吗？以下就相关方面的知识内容为大家进行相应的介绍。

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避孕药是女性当前较为常用的一种避孕方法，但是最近一些女性取问了这样一个问题，即避孕药会导致月经提前吗？以下就相关方面的知识内容为大家进行相应的介绍。

那么，避孕药会导致月经提前吗？避孕药的服用是为了预防怀孕，是会对女性身体内的雌性激素带来一定影响的。所以，并不建议女性经常性的服用避孕药。另一方面，女性在长期服用避孕药的情况下，体内残留有药物，想要怀孕必须在定要一定时间后才可以。

那么，避孕药会导致月经提前吗？一般情况下不会，多是情况下女性在服用避孕药以后多会导致月经延后，不过吃紧致避孕药会引发月经提前的假象。

作为一种时候补救的措施，紧急避孕药的副作用较大，对于女性的健康带来的影响相对于普通避孕药要更大一些。而服用紧急避孕药所引发的出血情况也是存在的，但这不是月经提前的原因。而是因为服药以后，药物的原因而引发的阴道出血。医学上将其称为撤药性的出血，简单的说就是女性服用紧急避孕药的副作用表现了。一般该情况出现在女性服药后的一周左右，进而便造成了女性服药后月经提前的假象。

另外，需要注意的一点是，紧急避孕药一年内的服用次数是有限的。女性万万不可超过这个此时，以免对自身的健康带来较大的负面影响作用。

以上是关于避孕药会导致月经提前吗？知识的介绍，女性应多了解相关的知识，以科学的、恰当的来选择避孕方式。服用避孕药是很方便，但是对于女性自身的健康影响是较大的。尤其是在服用了紧急避原药后，所以精良不要采用这种方式避孕。

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