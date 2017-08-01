核心提示： 卵巢称是女性的第二张脸，它对女性非常重要，每个月都会有那么几天不舒服后就会有奇迹，有成熟的卵子排出，其中会有一颗最棒的卵子与男性的精子相结合形成了受精卵，从而开启了准妈妈的十月怀胎，是一个女人最幸福的过程，但还是有很多女生的卵巢有衰退的现象，卵巢衰退还能要孩子吗？

卵巢称是女性的第二张脸，它对女性非常重要，每个月都会有那么几天不舒服后就会有奇迹，有成熟的卵子排出，其中会有一颗最棒的卵子与男性的精子相结合形成了受精卵，从而开启了准妈妈的十月怀胎，是一个女人最幸福的过程，但还是有很多女生的卵巢有衰退的现象，卵巢衰退还能要孩子吗?

女性如果平时不注意自身保养，尤其针对妇科方面，可能就会出现卵巢衰退，从而表现出的症状有月经不正常、经期月经稀少、甚至发生闭经，这都是卵巢衰退的征兆。卵巢是女性的卵子仓库，卵巢衰退并不是不可能怀孕，只是机率要小很多，主要是看是否能正常的排卵，35岁以内的女性，每个周期都有20%的可能性，如果超过了40岁以上，可能性就降低到5%-10%，甚至有可能更低，就是说年轻的女性如果患有卵巢衰退，通过自然怀孕的可能性要大于年龄稍长的女性，这基本是一个概率的问题。

卵巢衰退还能要孩子吗?，有的患者卵巢衰退可以正常产生卵子，也就可以自然怀孕，如果不能正常产生卵子，那就配合医生积极治疗，促排卵药物进行治疗，看是否能刺激卵巢的排卵功能。通过中药慢慢调整比如可以食用常用当归、川芎、鸡血藤、丹参、香附、赤芍、牛膝等治疗，并根据患者的症状再随症加减辨证用药。西药可以用已烯雌酚或者克龄蒙，还有黄体酮、安宫黄体酮等，在医生的指导下用药，方能取得较好的疗效。

作为女性卵巢早衰的预防是很重要的。在卵巢早衰还未发生时，如果身体已有异样，就及早就医查出原因，积极配合治疗，特别提醒女性朋友卵巢早衰的患者要注意，中医和西医是不可以同时进行的，选择其中一种就好。



