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乳腺炎贴土豆片管用吗

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2017-08-1239健康网
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核心提示：乳腺炎为当前一种较为常见的乳腺疾病，很多女性罹患过这一病症。不过，对于该病的治疗方法人们却并不是十分的了解。进而便问出了这样一个问题，即乳腺炎贴土豆片管用不。以下就相关方面的知识为大家进行相应的介绍。

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乳腺炎为当前一种较为常见的乳腺疾病，很多女性罹患过这一病症。不过，对于该病的治疗方法人们却并不是十分的了解。进而便问出了这样一个问题，即乳腺炎贴土豆片管用不。以下就相关方面的知识为大家进行相应的介绍。

那么，乳腺炎贴土豆片究竟管用不呢？事实上，女性之所以会问出这样的问题，是因为很多人将乳腺炎贴土豆片作为了治疗的偏方。不仅如此，在我国很多人都非常相信偏方。进而在民间有着这样的一种说法，即偏方治大病。

而就乳腺炎贴土豆片这个问题而言，很多女性认为贴上土豆片可起到缓解乳房胀痛的作用。那么，事实上真的如此吗？乳腺炎贴土豆片管用吗？

医生指出，乳腺炎贴土豆片是没有科学依据的。换而言之便是，乳腺炎贴土豆片是起不到治疗作用的。那么，这是为什么呢？

首先，我们先来了解一下有关乳腺炎的知识。乳腺炎当前一种较为常见的女性乳腺疾病，临床研究表明急性乳腺炎是因为感染了病菌而导致的。患病以后会在较短的时间内便形成脓肿，一般采用药物治疗方法。

此外，医生还指出，对于乳腺炎的治疗可采用热敷的方法。用热毛巾热敷到乳腺上可起到一定辅助治疗乳腺炎的作用，但是这不代表用土豆片代替热毛巾也可起到热敷辅助治疗的功效。总而言之，乳腺炎贴土豆片是起不到治疗作用的。

以上是有关乳腺炎贴土豆片有效吗？相关知识的介绍，生活中女性要多了解相关的知识。患病以后要相信医学，积极的配合医生进行治疗，不可盲目的听从偏方。一些偏方毫无科学道理，盲目使用只会延误病症，危害健康。

 

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