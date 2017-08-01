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乳腺炎有肿块怎么消除

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2017-08-1239健康网
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核心提示：女性朋友一定要重视乳房的健康，很多的女性朋友患上了乳腺炎疾病，并且部分患者还有肿块的症状表现，严重的乳腺炎患者还会有发烧的症状，所以说对于乳腺炎疾病一定要做到早发现早治疗，把更大的危害扼杀在摇篮里，那么乳腺炎有肿块怎么消除呢？

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　　女性朋友一定要重视乳房的健康，很多的女性朋友患上了乳腺炎疾病，并且部分患者还有肿块的症状表现，严重的乳腺炎患者还会有发烧的症状，所以说对于乳腺炎疾病一定要做到早发现早治疗，把更大的危害扼杀在摇篮里，那么乳腺炎有肿块怎么消除呢?

　　乳腺炎有肿块怎么消除

　　对于乳腺炎有肿块的患者来讲，可以使用消炎药物来缓解，乳腺炎的发生如果有肿块的话，还会有疼痛的症状，所以说如果不及时把炎症控制的话，只会加重乳腺炎疾病发展，也会使乳腺炎疾病反复发作，在选择消炎药的时候要选择副作用比较小的药物来服用治疗。

　　在患有乳腺炎并且有肿块的时候，还可以用物理的治疗方法，这种治疗方法一般情况下对于乳腺炎疾病来讲，即可以起到消炎杀菌的作用，还可以起到消肿的功效，目前对于乳腺炎物理治疗的方法主要是以乳腺红光治疗为主的，这种治疗方法的治疗效果也是比较理想的，从中医方面来讲，物理治疗的话还可以用针灸、拔罐等，乳腺炎早期的患者也可以选择用热敷的治疗方法。

　　另外乳腺炎有肿块的患者还可以使用手术治疗的方法，在手术之前需要做乳腺采超的全面检查与病情情况的确诊，如果有脓肿的话用手术治疗，把脓液释放到体外，对于肿胀疼痛等都得到了缓解，在手术之后休息一个月的时间就可以恢复了。

　　乳腺炎有肿块怎么消除呢?如果女性朋友患有乳腺炎疾病并且有肿块症状的话，可以使用消炎药物来使炎症得到彻底的消除，还可以使用物理治疗的方法，当然也可以使用手术治疗的方法，具体的使用哪种需要看患者的具体病情来决定。

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