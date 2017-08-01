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乳腺增生用盐热敷原理是什么 作用效果显著吗

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2017-08-1239健康网
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核心提示：　　乳腺增生是临床上有为常见的一种非肿瘤、非炎症性的增生病变，主要的发病特点是出现乳房肿块以及不同程度的乳房疼痛，并且会随着月经周期的来临以及消失而疼痛减轻，已然成为了近年来高频的乳腺疾病。生活中很多女性同时乳腺增生用盐热敷是可以的，那乳腺增生用盐热敷原理是什么？乳腺增生用盐热敷作用效果显著吗？

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　　乳腺增生是临床上有为常见的一种非肿瘤、非炎症性的增生病变，主要的发病特点是出现乳房肿块以及不同程度的乳房疼痛，并且会随着月经周期的来临以及消失而疼痛减轻，已然成为了近年来高频的乳腺疾病。生活中很多女性同时乳腺增生用盐热敷是可以的，那乳腺增生用盐热敷原理是什么?乳腺增生用盐热敷作用效果显著吗?下面我们一起来详细了解一下!

　　乳腺增生用盐热敷原理是什么?

　　乳腺增生从中医的角度来解读，主要是因为机体内肝郁气滞、情志内伤，从而导致气血周流失度，郁结是乳房四周就会导致乳络经脉不通畅，从而引起一系列的疼痛以及肿块。乳腺增生用盐热敷主要就是通过热敷的方法来通络化结，使得机体内冲任调和，经络通畅，因此乳腺增生用盐热敷是有一定的依据的。

　　乳腺增生用盐热敷作用效果显著吗?

　　乳腺增生用盐热敷可以起到行气活血的作用，尤其能够缓解乳腺增生的症状表现;另外热敷具有加快血液循环、提升局部抵抗力的作用功效;将盐的消炎止痛功效通过热敷的渗透性渗透到机体内，可以起到显著的治疗效果。

　　但是对于乳腺增生的问题，除了使用盐热敷以外，还需要注意做好其他方面的护理事项，例如经常用手按摩乳房加快血液循环，注意换上合适的内衣尺寸，注意乳房四周的清洁护理，避免细菌滋生引发炎症，这些都是极其重要的护理事项，需要十分注意。

　　以上就是关于乳腺增生用盐热敷的相关内容介绍，近年来女性乳房疾病发病率高居不下，建议女性朋友每年都进行一次乳房筛查工作，以便更好地预防乳房疾病，同时也更能保障个人的生命不受到疾病的威胁。

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