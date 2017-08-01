核心提示：在日常生活中乳腺炎是很常见的一种妇科疾病，乳腺炎的发生会使患者有发热、寒战以及化脓的症状，乳腺炎患者在治疗的时候可根据自己的病情来做针对性的治疗，不过有些乳腺炎疾病的患者已经出现了化脓的症状又不想做开刀的治疗，那么乳腺炎化脓不开刀怎么办呢？

在日常生活中乳腺炎是很常见的一种妇科疾病，乳腺炎的发生会使患者有发热、寒战以及化脓的症状，乳腺炎患者在治疗的时候可根据自己的病情来做针对性的治疗，不过有些乳腺炎疾病的患者已经出现了化脓的症状又不想做开刀的治疗，那么乳腺炎化脓不开刀怎么办呢?

乳腺炎化脓不开刀怎么办

患有乳腺炎疾病并且有化脓的症状时，可以让宝宝只吃健康一边的母乳，并且要注意多休息，对于乳头要做到清洁卫生，把乳汁用吸奶器吸出来，并且把乳房托起来，避免患病的乳房进行哺乳，也可以在医生的指导下适当的服用回乳药。

乳腺炎疾病的患者有化脓的症状时，可以进行局部的热敷，用宽布带或者是乳罩把乳房托起来，也可以在医生的指导下用抗生素类的药物口服或者是静滴，并且也可以使用青霉素与生理盐水来注射，使炎症肿块得到很好的消除。

乳腺炎化脓的患者如果不想开刀的话还可以尝试使用偏方来治疗，如用鲜葱的方法，主要是用新鲜的葱加入适量水后煎煮，煮好之后对于患病的部位可以先熏后洗，每天的时候可以做三至五次，两天为一个疗程;还可以用水仙花根方，把水仙花根捣烂之后在患病的地方进行敷贴，变干之后要及时更换;另外还可以用花椒叶方，把花椒叶洗干净并晒干后研成末，加入适量的水调成浓茶在患病的地方敷贴。

乳腺炎化脓不开刀怎么办呢?乳腺炎疾病的患者如果已经化脓但是不想开刀的话，也是有很多的治疗方法的，在治疗的同时还要把护理做到位，对于乳腺炎疾病有着很好的缓解作用，相关的内容在以上有详细的介绍，希望能帮到大家。