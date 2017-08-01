39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 妇科 > 妇科资讯 > 正文
综合
问医生

乳腺炎化脓不开刀怎么办

妇科文章排行榜
2017-08-1239健康网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：在日常生活中乳腺炎是很常见的一种妇科疾病，乳腺炎的发生会使患者有发热、寒战以及化脓的症状，乳腺炎患者在治疗的时候可根据自己的病情来做针对性的治疗，不过有些乳腺炎疾病的患者已经出现了化脓的症状又不想做开刀的治疗，那么乳腺炎化脓不开刀怎么办呢？

图片

　　在日常生活中乳腺炎是很常见的一种妇科疾病，乳腺炎的发生会使患者有发热、寒战以及化脓的症状，乳腺炎患者在治疗的时候可根据自己的病情来做针对性的治疗，不过有些乳腺炎疾病的患者已经出现了化脓的症状又不想做开刀的治疗，那么乳腺炎化脓不开刀怎么办呢?

　　乳腺炎化脓不开刀怎么办

　　患有乳腺炎疾病并且有化脓的症状时，可以让宝宝只吃健康一边的母乳，并且要注意多休息，对于乳头要做到清洁卫生，把乳汁用吸奶器吸出来，并且把乳房托起来，避免患病的乳房进行哺乳，也可以在医生的指导下适当的服用回乳药。

　　乳腺炎疾病的患者有化脓的症状时，可以进行局部的热敷，用宽布带或者是乳罩把乳房托起来，也可以在医生的指导下用抗生素类的药物口服或者是静滴，并且也可以使用青霉素与生理盐水来注射，使炎症肿块得到很好的消除。

　　乳腺炎化脓的患者如果不想开刀的话还可以尝试使用偏方来治疗，如用鲜葱的方法，主要是用新鲜的葱加入适量水后煎煮，煮好之后对于患病的部位可以先熏后洗，每天的时候可以做三至五次，两天为一个疗程;还可以用水仙花根方，把水仙花根捣烂之后在患病的地方进行敷贴，变干之后要及时更换;另外还可以用花椒叶方，把花椒叶洗干净并晒干后研成末，加入适量的水调成浓茶在患病的地方敷贴。

　　乳腺炎化脓不开刀怎么办呢?乳腺炎疾病的患者如果已经化脓但是不想开刀的话，也是有很多的治疗方法的，在治疗的同时还要把护理做到位，对于乳腺炎疾病有着很好的缓解作用，相关的内容在以上有详细的介绍，希望能帮到大家。

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

乳腺炎化脓不开刀

我来评论

已有0人评论  查看评论

在线咨询

（向医生免费提问）
答你所问，名医在线近距离。

相关问题

疾病热讯

仁心 新疆界 名医在线

癌症饮食护理癌症饮食护理
宫颈糜烂预防宫颈糜烂预防
关注39健康网官方微信 进入39疾病大全
诊疗
肿瘤
妇科
糖尿病
骨科
皮肤

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
  • 肿瘤的真相与误区
  • 谈骨论筋
  • 仁心
  • 健康新知
  • 健康有益事
  • 减肥达人秀
疾病热文排行 一周健康热点 资讯 专题 访谈 问答 老年人心律失常症状要关注什么？ 老年人心律失常症状要关注什么？

老年人随着年龄的增长，身体的各个器官功能也开始衰退，由…… [详细]

 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪

在我国的中医院校经常能看到一批批外国医生围着中国医生学…… [详细]

 晨起喝淡盐水有助改善便秘 晨起喝淡盐水有助改善便秘

武警广东省总队医院营养科主任曾晶介绍，多数市民都听说过…… [详细]

 性生活前戏如何做？ 性生活前戏如何做？

做爱是一个快乐的过程，是两个亲密无间的伴侣情感的交流。…… [详细]

 热点 百科 养生 疾病 推荐 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈