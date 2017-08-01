闭经会发胖吗，让我来告诉你

核心提示： 女性在现代愈见高节奏的生活状态下，闭经问题越来越常见。随之而来就会有女性发现闭经可能导致体重不正常，或者变高。那么闭经会发胖吗？
女性在现代愈见高节奏的生活状态下，闭经问题越来越常见。随之而来就会有女性发现闭经可能导致体重不正常，或者变高。那么闭经会发胖吗？
首先来了解一下导致闭经的可能性。可以分为以下几种原因，第一，心理因素，当你遇到巨大打击或者其它外界因素引起的情绪极度低落，就会使你身体的激素，机制等等发生紊乱，从而导致闭经。第二，身体疾病。子宫或者分泌雌激素的部位发生障碍时，也会引起闭经。第三，就是食物因素，大家都笑称自己在中国已经成为百毒不侵的人，但是事实真的是这样的吗？答案为否定的，食物安全的不过关会导致自己身体的机能破坏，进而影响你的月经。但是闭经会发胖吗？
闭经在医学上来讲是不会发胖的，但是因人而异，这倒是真的。患同样一种疾病的人，因为众多方面的因素，会导致不一样的体重，或者痊愈可能性。比如说同样是闭经患者，在A患者身上，家人认为是营养不够，使劲给她补营养，导致她体重飙升；而B患者，因为整天想着自己的疾病，唉声叹气，体重下降。所以闭经会发胖吗？答案为因人而异。
闭经，让很多人听起来觉得好可怕。但是其实也是一个在当今医学上，是一个相对比较好解决的疾病。当得了这种疾病，首先采取的当然是去医院治疗，而不是自己在家研究或者听信别人的药方，疾病都是可能会有不一样的。除了要坚持药物治疗，还需要食疗，锻炼，以及尽量让自己保持心情愉悦。药物可能会是自己体重增加，但闭经会发胖吗？肯定是不会的，但肥胖的女孩子，比较容易闭经哦。
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