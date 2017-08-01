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吃调经药月经会推迟吗

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2017-08-1239健康网
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核心提示：由于各种各样的原因使不少女性朋友的月经出现了不正常的现象，在月经出现异常现象时很多的女性朋友选择了服用调经药，主要就是为了让自己的月经恢复到正常的状态，不过有些女性发现在服用调经药之后月经出现了推迟的现象，那么吃调经药月经会推迟吗？

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　　由于各种各样的原因使不少女性朋友的月经出现了不正常的现象，在月经出现异常现象时很多的女性朋友选择了服用调经药，主要就是为了让自己的月经恢复到正常的状态，不过有些女性发现在服用调经药之后月经出现了推迟的现象，那么吃调经药月经会推迟吗?

　　吃调经药月经会推迟吗

　　调经对于女性朋友来讲是一个非常复杂的问题，必须对女性朋友的身体拥有一个全面的了解才能做到针对性的调经，调经药也是分为多种的，在中医方面对于不同类型的月经异常患者会有着不同的调经药，服用调经药后是有可能会出现月经推迟现象的，主要是因为在调经的过程中用药过猛或者是太过的原因导致的。所以说在服用调经药的时候必须按照医生的医嘱进行服用，以免造成不适的症状。

　　在中医方面对于患者的病情会有不同的调经药，主要是为了辨证施治，对于患者的血液循环以及微循环可以有效的改善以及促进，并且还可以起到祛瘀生新的作用，另外使女性朋友的气血运行变的通畅，调经活血对于女性朋友的子宫内膜的合成以及释放前列腺素有着很好的抑制作用，使含量下降到了正常的水平，对于子宫肌的痉挛性收缩可以起到消除的作用，所以说调经活血的中药不只是对月经不调有调理作用，对于痛经也有着很好的调理作用。

　　吃调经药月经会推迟吗?在服用调经药之后有可能会出现月经推迟现象的，这主要是因为在服用调经药的时候过猛或者是过多导致的，调经是一个很复杂的问题，可用中药进行调经，使月经恢复到正常，不过必须要在医生的指导下服用。

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