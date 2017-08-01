核心提示：当前，很多女性依然采用了上环节育的方式。作为传统的避孕方法，女性在上环后不可一直带着环，即需要将其取出体外。因此，一些女性便问了这样一个问题，即女性取环月经会推迟吗？以下就相关方面的知识内容为大家进行相应的介绍。

当前，很多女性依然采用了上环节育的方式。作为传统的避孕方法，女性在上环后不可一直带着环，即需要将其取出体外。因此，一些女性便问了这样一个问题，即女性取环月经会推迟吗？以下就相关方面的知识内容为大家进行相应的介绍。

那么，女性取环月经会推迟吗？首先，我们来了解以上女性上环、取环的过程。女性上环是指将节育器放入女性的子宫内，从而达到避孕的效果。而为了女性的自身健康着想，放入女性子宫内的环是需要去除的。当然，一些女性因为身体不适或是其他方面的原因，无法上环或是出现了上环不成功情况。

事实上，女性在将环于子宫内去除的过程中。子宫内环境将会受到破坏，相应的便会对女性的月经情况带来负面的影响作用。从而，一些女性便出现了月经推迟或是月经提前情况，即月经不调。

因而，就女性取环月经会推迟吗？这个问题而言，可以肯定的是女性在取环以后子宫内环境会受到影响。但是，因女性身体情况的不同，多数女性会出现月经不调，即月经推迟、提前情况。但是，一些女性的月经则并未受到影响。一般所上环取出以后，阴道内会有几天的流血情况，没有关系是会自行停止的。另外，即便月经出现了推迟，一般在下个月时月经的来潮情况多会恢复正常。

以上是有关取环月经会推迟吗？知识的介绍，希望我们的介绍对于您相关知识的认知起到促进性的作用。从而科学的来对待这一问题，一旦出现月经推迟无需大惊小怪。该情况为正常情况，会于很短的时间内恢复正常，一般是不会对女性健康带来过大影响的。