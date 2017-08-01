核心提示：怀孕对女性朋友来讲是无比开心的一件事情，但是有些女性朋友却不那么幸运，有些女性朋友出现了不孕的症状，还有些女性朋友出现了宫外孕的现象，宫外孕对女性朋友来讲是非常可怕的一件事情，很有可能会威胁到自己的生命，所以说发现宫外孕时要马上停止妊娠，那么甲氨蝶呤治疗宫外孕好吗？

怀孕对女性朋友来讲是无比开心的一件事情，但是有些女性朋友却不那么幸运，有些女性朋友出现了不孕的症状，还有些女性朋友出现了宫外孕的现象，宫外孕对女性朋友来讲是非常可怕的一件事情，很有可能会威胁到自己的生命，所以说发现宫外孕时要马上停止妊娠，那么甲氨蝶呤治疗宫外孕好吗?

甲氨蝶呤治疗宫外孕好吗

甲氨蝶呤是一种化疗的药物，对于宫外孕的女性来讲，可以使用甲氨蝶呤做保守性的治疗，甲氨蝶呤在宫外孕的药物治疗中是比较常见的一种药物，甲氨蝶呤主要是起到了杀死胚胎的作用，宫外孕的女性朋友在使用甲氨蝶呤这个药物之后，身体里面的胚胎就会被杀死，之后在用活血化瘀的药来治疗，是没有采取手术的前提下的一种药物治疗宫外孕的方法，不过甲氨蝶呤是一种化疗药物，所以说是有一定副作用存在的，不过因为甲氨蝶呤的应用时间会比较短，所以一般情况下不会造成不良反应。

不过对于女性朋友来讲如果出现了宫外孕现象时，药物保守治疗的伤害性比较小，但是由于胚胎是在原位发生了极化，所以说很有可能会造成输卵管粘连或者是输卵管堵塞的现象，增加了再次宫外孕发生的机率，对于有生育需求的女性朋友来讲并不是一个很好的选择，可以用腹腔镜手术治疗。

甲氨蝶呤治疗宫外孕好吗?甲氨蝶呤是治疗宫外孕的药物保守治疗，是宫外孕治疗的常见药物，主要是起到了杀死胚胎的作用，不过甲氨蝶呤治疗宫外孕的话是把胚胎在原位极化，所以使输卵管容易出现粘连或堵塞的现象，增加了再次宫外孕的机率。