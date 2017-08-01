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月经不调怀孕的几率大吗

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2017-08-1239健康网
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核心提示：基本上所有的女性朋友都存在月经不调的症状，只是有些严重有些是轻微的而已，月经不调的发生给女性朋友带来了很大的困扰，如果月经不调严重的话很有可能会使女性朋友发生不孕的情况，所以对月经不调一定要及时调理，那么月经不调怀孕的几率大吗？

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　　基本上所有的女性朋友都存在月经不调的症状，只是有些严重有些是轻微的而已，月经不调的发生给女性朋友带来了很大的困扰，如果月经不调严重的话很有可能会使女性朋友发生不孕的情况，所以对月经不调一定要及时调理，那么月经不调怀孕的几率大吗?

　　月经不调怀孕的几率大吗

　　如果女性朋友存在月经不调的症状时，怀孕的几率大不大主要看患者的具体情况了，如果女性朋友只是单纯的月经不调，而卵排的功能是正常的，与健康的精子结合成受精卵就可以怀孕，所以说单纯的月经不调是不会影响到怀孕的，不过月经不调比较严重的话，或者是有一些其他的并发症时就会降低怀孕的几率，甚至是会出现不孕的现象。具体的如下：

　　如果女性朋友的年龄已经超过十八岁还没有来月经的话，或者是月经来潮之后连续超过六个月的停经时，就会导致不孕的现象;如果女性朋友在月经来之前或者是月经之后会有乳胀、发热、浮肿等症状的时候，就会降低怀孕的几率甚至是不孕，因为出现这些症状主要是由于内分泌系统紊乱造成了黄体功能不健全，所以对于怀孕就有了很大的影响。如果女性朋友的月经出现了提前或者是推迟，月经量过多或者是过少的月经不调症状时，也会降低怀孕的几率。

　　月经不调怀孕的几率大吗?女性朋友如果存在月经不调的症状时，对于怀孕的几率要因人而异，因为月经不调的范围是很广的，有些情况下对怀孕是没有影响的，但是有些情况就会降低女性朋友的怀孕几率，甚至是造成女性朋友不孕的现象，对于月经不调必须要及时调理。

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