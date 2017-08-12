孕妇夏季怎么吃才健康

核心提示：俗语说：“孕妇过三伏，腹中揣火炉。”。那么，怎么做才能让孕妇妈妈肚子里的火炉降温呢？在妊娠期，孕妇由于新陈代谢旺盛，产热本就比常人多，体温约升高0．5 ，因此，夏季孕妇比一般人更怕热。而一旦赶上三伏天，则高温天气很容易使孕妇脱水或中暑而影响。

俗语说：“孕妇过三伏，腹中揣火炉。”。那么，怎么做才能让孕妇妈妈肚子里的火炉降温呢？在妊娠期，孕妇由于新陈代谢旺盛，产热本就比常人多，体温约升高0.5 ，因此，夏季孕妇比一般人更怕热。而一旦赶上三伏天，则高温天气很容易使孕妇脱水或中暑而影响。此时，在吃食方面，孕妇要注意的可就不少了，下面为您推荐孕期避暑的营养食谱。

孕妇夏季饮食的注意事项

1、在营养方面

为保证母体和胎儿的营养，孕妇夏天最好选择新鲜多样的食品。要适量地多吃新鲜蔬菜，常吃鸡肉丝、猪肉丝、蛋花、紫菜、香菇做成的汤。夏季补充营养很重要，但也不要营养过头了，以免造成婴儿过大生产困难。

2、合理安排饮食

孕妇夏季还应该合理安排饮食，避免高糖食品，采取少食多餐，多食蔬菜、富含纤维素食品。水果的补充最好是在两餐之间，每日最多不能超过200克，并且在选择水果时应尽量选择含糖量低的水果，或以蔬菜代替，如番茄、黄瓜等。

孕妇夏天千万不要无限量吃西瓜等高糖分水果。最好在怀孕第18周和第32周到医院进行定期血糖测定，并及时到产科营养咨询门诊进行营养咨询。

3、少食多餐，多食蔬果

天气炎热，很多孕妇都会出现食欲下降。因此夏天的食物要清淡，少吃多餐。每天保证优质蛋白如蛋、鱼、鸡等的摄入，荤素要搭配。

为防便秘，孕妇平时应该多喝水，多吃新鲜蔬菜、瓜果以及新鲜豆制品，不宜食过多冷饮，以免伤脾胃。对于孕妇来说，牛奶、豆浆、自制蔬果汁、柠檬茶、豆腐都是很不错的食品。

孕妇夏季饮食禁忌有哪些

1、不宜高脂肪饮食

大量医学研究资料证实，乳腺癌、卵巢癌和宫颈癌具有家族遗传倾向。如果孕妇长期高脂肪膳食，势必增加女儿罹患生殖系统癌瘤的危险。

2、不宜高蛋自饮食

蛋白质供应不足，易使孕妇体力衰弱，胎儿生长缓慢，产后恢复健康迟缓，乳计分泌稀少。

3、不易高糖饮食

血糖偏高组的孕妇生出体重过高胎儿的可能性、胎儿先天畸形的发生率、出现妊娠毒血症的机会或需要剖腹产的次数，分别是血糖偏低组孕妇的3倍、7倍和2倍。

4、不宜高钙饮食

孕妃盲目地进行高钙饮食，大量饮用牛奶，加服钙片、维生素D等，对胎儿有害无益。营养学家认为，孕妇补钙过量，胎儿有可能得高血钙症。

5、不宜滥服温热补品

孕妇由于周身的血液循环系统血流量明显增加，心脏负担加重，子宫颈、阴道壁和输卵管等部位的血管也处于扩张、充血状态。

6、不宜长期素食

有些孕妇为了追求孕期的体态“健美”，或由于经济条件限制，长期素食，这不利胎儿发育。

7、不宜喝刺激性饮料

医学研究证实，孕妇饮酒可使酒精通过胎盘进人胎儿体内，直接对胎儿产生毒害作用，不仅使胎儿发育缓慢，而且可造成某些器官的畸形与缺陷，如小头、小眼、下巴短、脑扁平窄小、身子短，甚至发生心脏和四肢的畸形。