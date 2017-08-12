39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 妇科 > 孕期小贴士 > 正文
综合
问医生

孕妇夏季怎么吃才健康

妇科文章排行榜
2017-08-12网易
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：俗语说：“孕妇过三伏，腹中揣火炉。”。那么，怎么做才能让孕妇妈妈肚子里的火炉降温呢？在妊娠期，孕妇由于新陈代谢旺盛，产热本就比常人多，体温约升高0．5　，因此，夏季孕妇比一般人更怕热。而一旦赶上三伏天，则高温天气很容易使孕妇脱水或中暑而影响。

　　俗语说：“孕妇过三伏，腹中揣火炉。”。那么，怎么做才能让孕妇妈妈肚子里的火炉降温呢？在妊娠期，孕妇由于新陈代谢旺盛，产热本就比常人多，体温约升高0.5 ，因此，夏季孕妇比一般人更怕热。而一旦赶上三伏天，则高温天气很容易使孕妇脱水中暑而影响。此时，在吃食方面，孕妇要注意的可就不少了，下面为您推荐孕期避暑的营养食谱。

　　孕妇夏季饮食的注意事项

　　1、在营养方面

　　为保证母体和胎儿的营养，孕妇夏天最好选择新鲜多样的食品。要适量地多吃新鲜蔬菜，常吃鸡肉丝、猪肉丝、蛋花、紫菜、香菇做成的汤。夏季补充营养很重要，但也不要营养过头了，以免造成婴儿过大生产困难。

　　2、合理安排饮食

　　孕妇夏季还应该合理安排饮食，避免高糖食品，采取少食多餐，多食蔬菜、富含纤维素食品。水果的补充最好是在两餐之间，每日最多不能超过200克，并且在选择水果时应尽量选择含糖量低的水果，或以蔬菜代替，如番茄、黄瓜等。

　　孕妇夏天千万不要无限量吃西瓜等高糖分水果。最好在怀孕第18周和第32周到医院进行定期血糖测定，并及时到产科营养咨询门诊进行营养咨询。

　　3、少食多餐，多食蔬果

　　天气炎热，很多孕妇都会出现食欲下降。因此夏天的食物要清淡，少吃多餐。每天保证优质蛋白如蛋、鱼、鸡等的摄入，荤素要搭配。

　　为防便秘，孕妇平时应该多喝水，多吃新鲜蔬菜、瓜果以及新鲜豆制品，不宜食过多冷饮，以免伤脾胃。对于孕妇来说，牛奶、豆浆、自制蔬果汁、柠檬茶、豆腐都是很不错的食品。

　　孕妇夏季饮食禁忌有哪些

　　1、不宜高脂肪饮食

　　大量医学研究资料证实，乳腺癌卵巢癌宫颈癌具有家族遗传倾向。如果孕妇长期高脂肪膳食，势必增加女儿罹患生殖系统癌瘤的危险。

　　2、不宜高蛋自饮食

　　蛋白质供应不足，易使孕妇体力衰弱，胎儿生长缓慢，产后恢复健康迟缓，乳计分泌稀少。

　　3、不易高糖饮食

　　血糖偏高组的孕妇生出体重过高胎儿的可能性、胎儿先天畸形的发生率、出现妊娠毒血症的机会或需要剖腹产的次数，分别是血糖偏低组孕妇的3倍、7倍和2倍。

　　4、不宜高钙饮食

　　孕妃盲目地进行高钙饮食，大量饮用牛奶，加服钙片、维生素D等，对胎儿有害无益。营养学家认为，孕妇补钙过量，胎儿有可能得高血钙症。

　　5、不宜滥服温热补品

　　孕妇由于周身的血液循环系统血流量明显增加，心脏负担加重，子宫颈、阴道壁和输卵管等部位的血管也处于扩张、充血状态。

　　6、不宜长期素食

　　有些孕妇为了追求孕期的体态“健美”，或由于经济条件限制，长期素食，这不利胎儿发育。

　　7、不宜喝刺激性饮料

　　医学研究证实，孕妇饮酒可使酒精通过胎盘进人胎儿体内，直接对胎儿产生毒害作用，不仅使胎儿发育缓慢，而且可造成某些器官的畸形与缺陷，如小头、小眼、下巴短、脑扁平窄小、身子短，甚至发生心脏和四肢的畸形。

以上内容仅授权39健康网独家使用，未经版权方授权请勿转载。

中暑

枸橼酸他莫昔芬片脱水

常见症状：高热 干热无汗

并发症状：意识障碍 肾衰

相关检查：体温测量 血液电解质检查

推荐用药：3克清凉油

3克清凉油

驱风镇痛，消炎止痒，清凉。主治...[详细]

￥3购药

症状体征 用药治疗 饮食保健 病理病因 检查鉴别 并发病症 预防护理

推荐医院：中国人民解放军总医院预约挂号南京军区南京总医院预约挂号

推荐医生：吉孝祥 主任医师顾慧珍 主任医师邵秋萍 主任医师

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

孕妇 孕妇饮食 夏季

我来评论

已有0人评论  查看评论

在线咨询

（向医生免费提问）
答你所问，名医在线近距离。

相关问题

疾病热讯

仁心 新疆界 名医在线

癌症饮食护理癌症饮食护理
宫颈糜烂预防宫颈糜烂预防
关注39健康网官方微信 进入39疾病大全
诊疗
肿瘤
妇科
糖尿病
骨科
皮肤

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
  • 肿瘤的真相与误区
  • 谈骨论筋
  • 仁心
  • 健康新知
  • 健康有益事
  • 减肥达人秀
疾病热文排行 一周健康热点 资讯 专题 访谈 问答 老年人心律失常症状要关注什么？ 老年人心律失常症状要关注什么？

老年人随着年龄的增长，身体的各个器官功能也开始衰退，由…… [详细]

 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪

在我国的中医院校经常能看到一批批外国医生围着中国医生学…… [详细]

 晨起喝淡盐水有助改善便秘 晨起喝淡盐水有助改善便秘

武警广东省总队医院营养科主任曾晶介绍，多数市民都听说过…… [详细]

 性生活前戏如何做？ 性生活前戏如何做？

做爱是一个快乐的过程，是两个亲密无间的伴侣情感的交流。…… [详细]

 热点 百科 养生 疾病 推荐 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈