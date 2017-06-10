十问十答：揭秘乳腺癌预防的常见问题

核心提示：现在，知识女性们已越来越重视乳腺癌的预防，同时也越来越关注乳腺相关疾病。为了帮助大家更深刻地认识乳腺癌，并且做好预防工作。

由国家癌症中心、全国肿瘤登记中心发布的数据显示， 2000-2011 年间（中国女性癌症发病率趋势分析图），在我国女性癌症中，乳腺癌的发病率居第 1 位，且发病呈上升趋势，目前发病的年龄标化率（ASR）为每 10 万人 21.6 例。

乳腺癌的 5 年生存率远高于多数的实体肿瘤，但是它依然威胁人类的生命健康；影响患者的生活质量，年轻女性患者更是为之苦恼，尤其是因乳房全切导致的美容缺陷和心理伤害。

现在，知识女性们已越来越重视乳腺癌的预防，同时也越来越关注乳腺相关疾病。为了帮助大家更深刻地认识乳腺癌，并且做好预防工作，医学界推出乳腺癌科普系列文章。今天的第一篇就对乳腺癌一级预防工作中常见的问题一一解答，希望对大家有所帮助。

1、乳腺癌的预防和筛查谁更重要？

癌症预防分三级。简单来说：一级预防是病因学预防，这是真正意义上的预防；二级预防即“三早”：早发现、早诊断、早治疗，争取良好的预后；三级预防是临床治疗与康复。从预防角度来说，一、二级预防更为重要。

从医学角度来说，筛查也是预防，预防包括筛查。但是真正意义上的预防疾病，是一级预防，一级预防并不能完全的预防疾病，而筛查是争取“三早”，二者都很重要。

2、癌症到底是外因为主还是内因为主？预防外因能否预防癌症？

这个问题存在争议。从目前的认知来看，多数专家认为，在肿瘤的发病过程中，外因的作用大于内因，而内因我们很少能够干预。也就是说，如果我们能够更好的控制外因，就能在很大程度上降低乳腺癌的发病率。

3、我国女性乳腺癌与西方国家女性乳腺癌发病情况有何不同？

主要有两点不同：

① 发病年龄较西方国家提前 10 岁；

② 中国妇女约 30% 为致密型乳腺，致密型乳腺发生乳腺癌的风险较普通乳腺高4-6倍，而且小病灶的乳腺癌的密度与致密型乳腺组织相等，在钼靶检查中难以分辨。

因此，中国职业女性更应重视乳腺癌的预防工作。

4、乳腺癌的病因有哪些？

雌激素与乳腺癌的发病有关，但是乳腺癌的病因并不是十分明确的。目前，医学上发现了一些与乳腺癌有关的因素：

① 可控制因素：长期口服避孕药、长期高动物脂肪饮食、不良生活方式（高脂饮食、长期吸烟、熬夜）、不哺乳等；

② 相对可控制的因素：初次足月产的年龄偏高、肥胖、环境污染、情绪不良等；

③ 不可控因素：月经初潮年龄早、绝经年龄晚、不孕、拥有致密型乳腺、既往有胸部放疗史、携带易感的乳腺癌基因等。

此外，某些乳腺良性疾病可能与乳腺癌发病有关（后续文章详述）。

5、针对外因，如何预防乳腺癌？

? 慎用雌激素（尤其是更年期女性）；

? 不熬夜、不酗酒、不吸烟、适度运动；

? 合理饮食，不以高脂饮食为主食，保持合理体重；

? 女性在最佳生育年龄（即23-30岁生育），谨慎使用口服避孕药物，保持情绪舒畅，坚持母乳喂养；

? 饮食多样性，由于养殖业普遍使用激素，比如家禽、鱼类、家畜等，现在的饮食安全是普遍的问题，难以回避，建议饮食多样性，不要长期坚持吃某一种食物，就不会导致有害物质在体内的大量蓄积。

? 此外，女性应当穿戴合适的文胸，减少乳腺疾病的发生。

6、肥胖与乳腺癌发病也有关系？

是的，肥胖不仅与心脑血管疾病、糖尿病有关，也与乳腺癌有关。尤其是腹型肥胖者，发生乳腺癌的风险增高。脂肪组织可生成雌激素，雌激素紊乱与乳腺癌发病相关。尤其是绝经后女性，体内雌激素主要来源于脂肪组织。

肥胖通过 BMI 指数来衡量，BMI 指数可以通过百度搜索来计算。肥胖主要是指脂肪比例多，因此 BMI 指数与肥胖的关系是相对的。在 BMI 指数相同的情况下，体育锻炼多者脂肪比例低于体育锻炼少者。

7、豆制品能否促进乳腺癌的发生？

豆浆由于含有植物激素，一度被争议为有致癌可能。

但是现在已有确切的结论，大豆异黄酮能够与雌激素竞争性地结合雌激素受体，不能促进乳腺癌的发生，还具有部分雌激素的作用，能够改善更年期症状，减轻骨质疏松。因此更年期女性可以尝试吃豆制品，喝豆浆。

8、隆胸能否导致乳腺癌？

隆胸与乳腺癌的关系是有争议的，目前没有科学的数据证实隆胸术可以导致乳腺癌，但是，没有≠不能；而且，曾应用于隆胸的奥美定已被证实有毒，可以导致乳房感染、硬结等，已被禁用。其它材料目前尚未有毒性报道。自然美更有利于健康。

9、带钢圈的文胸能否导致乳腺癌？

带钢圈的文胸能导致乳腺癌，这种说法也是没有确切依据的。但是佩戴不合适的文胸的确能够导致乳腺疾病，而且会引发不适，如身体脊椎弯曲，背部疼痛，呼吸不良，乳房皮肤擦伤，乳房疼痛等。佩戴文胸有几点需要注意：

? 女孩大概在 18 岁左右开始佩戴文胸。用软尺从乳房的上底部经过乳头到乳房的下底部测量，上下距离大于 16cm 时就应佩戴胸罩。

? 钢圈太紧限制血液循环，每天戴 8 小时以上，容易导致乳腺疾病。建议选择比实际尺寸大半号的文胸。

? 带上文胸后呼吸要通畅，不要挤压双乳，挤压会让乳房产生肿块的几率增高。不要在文胸里塞入不透气的厚厚胸垫，毛孔中散发的水分和代谢废物，堆积在乳房皮肤表面，会影响乳房健康。戴上文胸后，松紧程度足够放进一根食指比较适宜。

10、什么是致密型乳房？如何发现致密型乳腺？

研究表明致密型乳腺患乳腺癌的危险性是非致密型乳腺的 4～6倍；致密型乳房由于腺体多，脂肪少，外观坚挺；在 X 线上，致密型腺体量大于 75%，致密型乳房多见于青春期女性。

在致密型乳房的乳腺癌筛查中，超声优于钼靶。乳房X检查或超声等均可提示是否是致密型房腺。建议年轻女性接受乳腺彩超检查明确是否为致密型乳腺，如果是，应重视乳腺癌的筛查。

以上内容仅授权39健康网独家使用，未经版权方授权请勿转载。