核心提示：子宫肌瘤的发病越来越呈现出年轻化的态势，与十几年前相比，子宫肌瘤开始青睐三四十岁的中年女性，特别是未育、性生活失调和性情抑郁这三类女性。由于受如今的医疗水平所限，导致子宫肌瘤的具体病因尚不明确。

子宫肌瘤的发病越来越呈现出年轻化的态势，与十几年前相比，子宫肌瘤开始青睐三四十岁的中年女性，特别是未育、性生活失调和性情抑郁这三类女性。由于受如今的医疗水平所限，导致子宫肌瘤的具体病因尚不明确。但是，根据妇科专家的研究表明，激素分泌过于旺盛，是导致子宫肌瘤的最普遍原因，而女性的这三种行为模式，是造成内分泌紊乱，导致激素分泌过剩的罪魁祸首。

哪些女性容易患子宫肌瘤



第1类：未育女性提前进入更年期

女性一生原始卵泡数目有限，排卵的年限约有30年。妊娠期和哺乳期，由于激素作用，卵巢暂停排卵，直至哺乳期的第4～6个月才恢复，卵巢由此推迟了一定数量的排卵，有生育史的女性要较晚进入更年期。而未育女性得不到孕激素及时有效保护，易发生激素依赖性疾病，子宫肌瘤就是其中之一。权威研究表明，女性一生中如果有一次完整的孕育过程，能够增加10年的免疫力，而这10年的免疫力，主要针对的是妇科肿瘤……进入专题——妇科肿瘤常识

第2类：性生活失调影响子宫健康

传统中医学讲，子宫肌瘤归属于“癥瘕”（肚子里结块的病）范畴。而“癥瘕”的形成多与正气虚弱、气血失调有关。中医讲解“癥瘕”：妇人为性情中人，夫妻不和，势必伤及七情，七情内伤，气机不畅，气血失调，气滞血淤，淤积日久，则可为“癥瘕”。可见，夫妻间正常的性生活刺激，可促进神经内分泌正常进行，使人体激素正常良好地分泌，而长期性生活失调，容易引起激素水平分泌紊乱，导致盆腔慢性充血，诱发子宫肌瘤。

第3类：抑郁女性多发子宫肌瘤

中年女性面临着工作和家庭的双重精神压力，易产生抑郁情绪。而伴随着绝经期的到来，女性开始出现“雌激素控制期”。在这个时期中，女性自身的抑郁情绪，很容易促使雌激素分泌量增多，且作用加强，有时可持续几个月甚至几年，这同样是子宫肌瘤产生的重要原因。

以上为大家介绍的是哪几种人比较容易患子宫肌瘤，希望能够为大家带来帮助。中医讲情绪对子宫肌瘤的影响时提到：“气滞，七情内伤，肝失条达，血行不畅滞于胞宫而致，表现为下腹痞块，按之可移，痛无定处时聚时散，精神抑郁，胸胁胀满。”讲的也是这个道理。